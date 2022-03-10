إصابة عامل بطلق ناري خلال مشاجرة مع مستأجرين بشاطئ النخيل في الإسكندرية

أصيب "عمر.ب"، أحد العاملين بجمعية 6 أكتوبر "شاطئ النخيل" غربي الإسكندرية، الخميس، بطلق ناري، واحتُرق مبنى نادي تابع للجمعية، وذلك إثر نشوب اشتباكات بين العاملين في الجمعية، وعدد من مستأجري النادي، أثناء تواجد رئيس الجمعية بطريق الكورنيش، فيما تمكنت قوات الحماية المدينة، من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المكان.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين بعض المسئولين والعاملين بجمعية 6 أكتوبر التي تدير المدينة وشاطئ النخيل، وبعض من مستأجري النادي، وعلى أثرها أُطلقت أعيرة نارية وإصابة أخرين تم نقلهم للمستشفى.

ووفقًا لمصدر أمني، تسببت المشاجرة في احتراق مبني في النادي، ومحول كهرباء، وجرى القبض على عدد من أطراف المشاجرة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.