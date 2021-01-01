الغربية: استمرار التطوير بالمجمع الطبي بطنطا تمهيدا لافتتاح وحدتي رعاية مركزة

قال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية إن أعمال التطوير بمستشفى المجمع الطبي تسير وفقا للخطة الزمنية، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٢، حيث تم الانتهاء من تركيب المحول الجديد وتوصيل التيار الكهربي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنه وبالتوازي مع تطوير غرفة الكهرباء وتوصيل التيار، قامت الشركات الموردة بتركيب أسرة الرعاية المركزة وتشغيل أجهزة التنفس الصناعى، ويتبقى مرحلة التشغيل التجريبي للتكييف المركزي بالرعايات بعد الانتهاء من توصيل التيار ومن المقرر افتتاح الرعايات الجديدة بقوة ١٥ سريرا لخدمة المرضى خلال شهر تقريبا.

ويأتي هذا في إطار خطة الفرع للانتهاء من مشاريع التطوير القائمة وسرعة الإنجاز وإضافة أسرة لمرضى الرعايات لتقليل زمن انتظار مرضى الرعايات بأقسام الطوارئ.