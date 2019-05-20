 قمة لمناهضة ختان الإناث في القاهرة بحضور ممثل لليونيسيف - بوابة الشروق
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قمة لمناهضة ختان الإناث في القاهرة بحضور ممثل لليونيسيف


نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 5:40 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 5:40 م

نظم أمس، الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قمة مناهضة ختان الإناث، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
وشارك في القمة ٢٠٠ طالب طب من أعضاء الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر من جميع المحافظات المصرية، إلى جانب ريم الشربيني مدير برنامج حماية الطفل باليونيسيف، ود جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، د منة زهني رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر ، الدكتورة رندا فخر الدين، المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل وأمين صندوق مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ود. مصطفي سليم، والشيخ خالد عمران أمين الفتاوي بدار الافتاء المصرية.
وقام أعضاء من الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر بتقديم مسرح تفاعلي عن الختان.

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