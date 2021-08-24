فريق أستانا للدراجات يوقف أنخيل لوبيز على خلفية قضية تهريب منشطات

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قرر فريق أستانا للدراجات إيقاف الدراج الكولومبي ميجيل أنخيل لوبيز بعد استجوابه من قبل الشرطة الإسبانية في مطار مدريد لمعرفة علاقته بطبيب يخضع للتحقيق فى قضية تهريب منشطات.

وأكدت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة، استجواب لوبيز عقب عودته من كولومبيا. ولم يتم احتجاز الدراج ولكن يظل التحقيق مستمرا.

يذكر أن التحقيق يجري مع ماركوس ماينار، الطبيب الإسباني الذي ألقي القبض عليه في أيار/مايو بشأن الاشتباه به في تهريب المنشطات وغسل أموال.

وأنكر ماينار، أستاذ في جامعة إكستريمادورا، هذه المزاعم.

وذكر فريق أستانا في بيان اليوم :"الأنباء التي انتشرت في وسائل الإعلام مساء أمس فاجأتنا، وفي هذه اللحظة لا يوجد لدينا أي تفاصيل".

وأضاف البيان :" وفي هذا الصدد، قرر الفريق إيقاف ميجيل أنخيل لوبيز عن أي نشاط مع الفريق حتى يتم توضيح كافة ظروف القضية".

وحل لوبيز - 28 عاما - في المركز الثالث في سباق "جيرو دي إيطاليا" وسباق "فويلتا" الإسباني في عام 2018، كما احتل المركز السادس في سباق فرنسا الدولي "تور دو فرانس" 2020.

وغاب عن نسخة السباق العام الحالي بعدما تعرض لإصابة في الفخذ في سباق جيرو دي إيطاليا.