الاتحاد الأوروبي يرفع 4 شكاوي ضد بريطانيا بسبب انتهاكات في اتفاق بريكست

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رفع الاتحاد الأوروبي أربع شكاوي ضد بريطانيا، بسبب ما يزعم من انتهاكات في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي تؤثر على شحن البضائع إلى أيرلندا الشمالية.