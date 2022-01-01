 الاتحاد الأوروبي يرفع 4 شكاوي ضد بريطانيا بسبب انتهاكات في اتفاق بريكست - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يرفع 4 شكاوي ضد بريطانيا بسبب انتهاكات في اتفاق بريكست

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 1:54 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 1:54 م

رفع الاتحاد الأوروبي أربع شكاوي ضد بريطانيا، بسبب ما يزعم من انتهاكات في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي تؤثر على شحن البضائع إلى أيرلندا الشمالية.

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