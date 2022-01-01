الاتحاد الأوروبي يرفع 4 شكاوي ضد بريطانيا بسبب انتهاكات في اتفاق بريكست

رفع الاتحاد الأوروبي أربع شكاوي ضد بريطانيا، بسبب ما يزعم من انتهاكات في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي تؤثر على شحن البضائع إلى أيرلندا الشمالية.