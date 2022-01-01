عون: ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة في لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة لتطوير النظام.



جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، وفد "هيئة التنسيق لدعم اللامركزية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.



وأكد رئيس الجمهورية "على ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية لما تشكله من تطوير للنظام من جهة، وحاجة إنمائية للمناطق اللبنانية كافة".



وضم وفد "هيئة التنسيق لدعم اللامركزية" نقيب المحامين في بيروت النقيب ناضر كسبار، والمحامي الدكتور وسيم حرب ممثل نقابة المحامين في الشمال وممثل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والمحامي فادي بركات من جمعية اللامركزية والانماء، والمحامي طوني خليفة امين الصندوق في "هيئة دعم اللامركزية الإدارية".