قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن 99% من أسباب الشعور بالحرقان في كف القدم، تكون بسبب التهاب أطرف الأعصاب.

وأضاف خلال برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن التهاب أطراف الأعصاب قد يأتي دون أساب، ولكنه يتزامن غالبا مع مرض السكر.

وبيّن أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مضاعفات مرض السكري قد تحدث قبل ارتفاع السكر في الدم، مشيرا إلى أن أحد مضاعفات السكري التهاب أطراف الأعصاب.

وكشف أن مرض التهاب أطراف الأعصاب ليس له علاج رغم وجود أبحاث كثيرة أجريت في هذا الشأن، لافتا إلى أن ذلك المرض ليس خطيرا لكن الطب عجز عن علاجه: «مرض سخيف لكنه مش خطر».