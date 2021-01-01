ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا اليوم الجمعة تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 3ر729، مقابل 3ر740 أمس الخميس.



وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 2ر719، وقبل شهر 7ر488.



وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 107 آلاف و819 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 109 آلاف و694 إصابة يوم الجمعة الماضي.



وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 113 حالة، مقابل 115 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 30 مليونا 239 ألفا و122 حالة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.