كييف تؤكد استخدامها لطائرات كاميكازي المسيرة للهجوم على محطة إنيرهودار النووية

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ذكر الجيش الأوكراني أنه استخدم طائرات بدون طيار قتالية في الهجوم على محطة الطاقة النووية إنيرهودار التي احتلها الجيش الروسي.

وقال جهاز المخابرات العسكرية في كييف اليوم الجمعة: "تم تنفيذ هجوم على مدينة خيام ومواقع تكنولوجيا معادية باستخدام طائرات كاميكازي بدون طيار".

وأضاف أنه تم تدمير الدفاعات الجوية وقاذفات الصواريخ من نوع جراد معادية.

وبحسب جهاز المخابرات قتل ثلاثة روس وجرح اثنا عشر آخرون.

نشر مقطع فيديو يظهر الخيام وأشخاص يفرون من انفجار وقع هناك.

وكانت إدارة الاحتلال الروسي لمنطقة زابوريزهيا قد أبلغت في وقت سابق عن هجوم على بعد حوالي 440 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة كييف.

ونتيجة لذلك أصيب 11 عاملا في محطة توليد الكهرباء، أربعة منهم إصاباتهم خطيرة.

هذا والمعلومات المقدمة من كلا الجانبين لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

تكافح أوكرانيا الغزو الروسي منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

واستولى الجيش الروسي على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بها ست مفاعلات ويبلغ إنتاجها 6000 ميجاوات، وذلك أوائل مارس الماضي.

يتم توليد أكثر من نصف الطاقة الكهربائية في أوكرانيا من الطاقة النووية، ويعتبر انفجار محطة الطاقة النووية السوفيتية "تشيرنوبيل" عام 1986 شمالي أوكرانيا أسوأ حادث نووي في التاريخ.