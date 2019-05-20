محمود محيي الدين: زيادة الحرارة 2 درجة مئوية يضيف 800 مليون شخص إلى دائرة المعاناة من نقص المياه

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، إنه في حال بلوغ الاحتباس الحراري مستوى ٢ درجة مئوية بحلول عام ٢٠٥٠ سيزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص المياه بنحو ٨٠٠ مليون نسمة مقارنة بالفترة الحالية، في المقابل، سيؤدي الاستثمار بقيمة تتراوح بين ٢٥٠ و٥٠٠ دولار للهكتار الواحد في ممارسات زراعة الأراضي الجافة إلى زيادة غلال الحبوب بنسبة تتراوح بين ٧٠٪ إلى ١٤٠٪؛ ما يعني زيادة صافي الأرباح الاقتصادية بمليارات الدولارات.



جاء ذلك خلال مشاركته يوم الأربعاء الماضي، في فعاليات أسبوع المناخ بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي تستضيفه جمهورية الدومينيكان في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ يوليو الجاري.



وأشار محيي الدين إلى الدور الكبير الذي يمكن للشركات القيام به في عملية التكيف مع التغير المناخي، بما يحقق الفائدة لهذه الشركات والمجتمعات التي تتعامل معها.



كما أشار إلى وجود فرصة جيدة أمام بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب التمويل للعمل المناخي من خلال تحفيز الأموال العامة والخاصة على النحو الذي يدعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.