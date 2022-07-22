إلغاء اجتماع لإيرانيين منفيين في ألبانيا بسبب تهديد إرهابي

قرر المنظمون لاجتماع يعقده إيرانيون منفيون في ألبانيا تأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى بسبب تهديد إرهابي.

وذكرت بوابة " يورونيوز ألبانيا"، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء اتخذ بناء على توصية من الحكومة الألبانية والسفارة الأمريكية في تيرانا.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع يومي السبت والأحد في معسكر "أشرف 3" التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالقرب من مدينة دوريس الساحلية.

وكانت السفارة الأمريكية قد نشرت بالفعل تحذيرها الأمني ​​على موقعها على الإنترنت أمس الخميس. وجاء في البيان المقتضب أن "الحكومة الأمريكية تدرك وجود تهديد محتمل يستهدف القمة العالمية لإيران الحرة المقرر عقدها بالقرب من مدينة دوريس بألبانيا يومي 23 و 24 (يوليو) 2022".

ولم تقدم السفارة الأمريكية تفاصيل عن طبيعة ومصدر التهديد.

كان معسكر "أشرف 3" أيضا هدفا للتهديدات الإيرانية في الماضي. وفي 2018، طردت ألبانيا السفير الإيراني ودبلوماسيا آخرا بسبب ذلك.