قيادية في البرلمان الألماني تناشد الصليب الأحمر توضيح مصير مفقودين في حرب أوكرانيا

ناشدت رئيسة لجنة شئون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري - أجنيس شتراك - تسيمرمان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بذل مزيد من الجهود للكشف عن مصير 20 ألف مفقود من أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أدانت السياسية بشدة جلب الصليب الأحمر البيلاروسي أطفالا من شرق أوكرانيا، حسبما اعترف رئيس المنظمة ديمتري شيفزوف.

وقالت السياسية التي تنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تثير التقارير المروعة عن الاختطاف المقيت للأطفال من قبل الصليب الأحمر في بيلاروس تساؤلا حول مدى استقلالية الصليب الأحمر في أداء دوره في الصراع الحالي، إنه واحد من عدد من التقارير حول انتهاكات وفساد في عمل الصليب الأحمر، خاصة في حرب أوكرانيا".

ونأت المنظمة الجامعة لجمعيات الصليب الأحمر بنفسها يوم الأربعاء الماضي، عن جمعية الصليب الأحمر في بيلاروس.

وزار شيفزوف، مؤخرا منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

وتعتبر بيلاروس، الجمهورية السوفيتية السابقة، حليفا وثيقا لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.