مقتل سائحين وإصابة 10 أشخاص إثر حريق في فندق بولاية أنطاليا التركية

لقي سائحان لبنانيان حتفهما، وأصيب 10 آخرون جراء حريق نشب في فندق بمنطقة مراد باشا التاريخية بولاية أنطاليا التركية.

وذكر موقع "تركيا الآن" اليوم السبت، أن الفندق يتألف من طابقين ويقع في منطقة تاريخية، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق، عن إصابة 10 سائحين آخرين بينهم سياح من النرويج والدنمارك وهولندا، بالإضافة إلى بعض المغتربين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثتي السائحين اللبنانيين إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في أنطاليا لإجراء التشريح وتحديد سبب الوفاة.

من جانبها، تواصل فرق الإطفاء أعمال التبريد في الفندق، الذي يُعتقد أن معظمه يتكون من الخشب ويقع في شارع ضيق للغاية.