طالب قائد الثورة الاسلامية الإيرانية آية الله العظمى علي خامنئي الحكومة السويدية بتسليم مرتكب جريمة حرق القرآن إلى الأجهزة القضائية في الدول الإسلامية.

وقال خامنئي، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم السبت، إنه يتعين على المتآمرين من وراء الكواليس أن يعلموا أن حرمة وشوكة القرآن الكريم ستزداد يومًا بعد يوم، وأن أنوار هدايته ستصبح أكثر إشراقا، وأن أمثال هذه المؤامرة ومرتكبوها أقل شأنا من أن يكونوا قادرين على منع هذا التألق المتزايد باستمرار.

وأضاف: "أن انتهاك حرمة القرآن الكريم في السويد حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة، وأن أقسى عقوبة لمرتكب هذه الجريمة، هو محل إجماع جميع علماء المسلمين، ويجب على الحكومة السويدية أيضًا أن تعلم أنه من خلال دعمها لهذا المجرم، تبنت موقفًا حربيًا ضد العالم الإسلامي، وجلبت لها الكراهية والعداء من جميع الشعوب المسلمة والعديد من حكوماتهم".