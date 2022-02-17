بنما تتوقع عددا قياسيا من المهاجرين خلال السنة الجارية

أعلنت السلطات البنمية أنها تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون غابة داريين إلى الولايات المتحدة، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 2022 اعتبارا من يوليو الجاري.



وقال وزير الأمن البنمي خوان مانويل بينو للصحفيين: "حتى اليوم أحصينا 227 ألف مهاجر عبروا أراضينا واعتبارا من الشهر الجاري (يوليو) سنتجاوز الرقم التاريخي الذي سجل في 2022 عندما عبر 248 ألف مهاجر" منطقة داريين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة فيها، تشكل غابة داريين ممرا مهما للهجرة من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا الوسطى.



وتفيد إحصاءات دائرة الهجرة الوطنية في بنما بأن أكثر من 248 ألف شخص عبروا تلك المنطقة في 2022، وهو عدد قياسي.



وقال بينو إنه بالوتيرة التي سجلت في يوليو الجاري، بينما ما زال هناك 5 أشهر أخرى في العام، تتوقع السلطات أن يبلغ العدد "400 ألف" في 2023.



وكشفت الإحصاءات الرسمية أنه حتى 30 يونيو الماضي ،عبر أكثر من 100 ألف فنزويلي منطقة داريين، أي نحو نصف العدد الإجمالي للعام الجاري. واتبع نحو 33 ألف هايتي وأكثر من 25 ألف إكوادوري وأكثر من 8500 صيني الطريق نفسه.



وتشكل داريين حدودا طبيعية خطيرة بسبب الحيوانات البرية فيها والسيول وانتشار عصابات إجرامية تسرق ممتلكات المهاجرين أو تطلب المال لإرشادهم.



وتشتبه السلطات البنمية بأن عصابة الاتجار بالمخدرات الكولومبية الكبيرة "ديل جولفو" تقوم بتهريب مهاجرين في المنطقة.



ووقعت عدة اشتباكات بين المجرمين والشرطة العام الماضي في هذه الغابة.