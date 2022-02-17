إعلام تركي: تشديد شروط منح الجنسية ضمن خطة الانضمام للاتحاد الأوروبي

كشفت وسائل إعلام تركية، أن البلاد بصدد تشديد شروط منح الجنسية، في إطار خطة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



ونقلت صحيفة «حريت» عن مصادر دبلوماسية، قولها إنه يتم يتم إجراء دراسات تهدف إلى تشديد قيود منح الجنسية التركية لطالبي اللجوء، وخاصة السوريين، موضحة أن تركيا ستكون أكثر حرصا في منح الجنسية لطالبي اللجوء.



وسبق للحكومة التركية تعديل قانون الجنسية حيث يمكن الحصول عليها بعد شراء عقارات في البلاد بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، أو إيداع مبلغ بنفس القيمة في بنك تركي.



ويتعين على طالب الجنسية عدم بيع أصوله في تركيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وعدم سحب وديعته المالية خلال نفس المدة.