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لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخرون، اليوم السبت، جراء اندلاع حريق بمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وزارة الصحة السورية، في بيان: «في حوالي الساعة 2:30 نشب حريق بغرفة في محيط أجنحة المرضى بمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في دمشق، وعلى الفور استجابت كوادر المستشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني وحضرت جميع الجهات المعنية إلى المكان»، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأوضحت أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق الذي تم إخماده خلال أقل من نصف ساعة وعزل انتشاره إلى الجوار.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا بلغت حالة وفاة واحدة و24 شخصا يتلقى العلاج اللازم في مستشفى ابن النفيس، وبين المصابين ثلاثة كوادر من مستشفى ابن رشد، و16 نزيلا و5 مرافقين لهم.

ونوه البيان بأن وزير الصحة السوري حسن محمد الغباش رافق المصابين الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفى ابن النفيس وتابع حالتهم الصحية يرافقه المدراء المعنيين في وزارة الصحة.

وأكدت الصحة السورية أن جميع النزلاء ومرافقيهم بصحة جيدة، وتلقوا جميع الخدمات المنقذة للحياة في المكان مستشفى ابن رشد وأثناء النقل الآمن عبر سيارات الإسعاف، والعلاجية في مستشفى ابن النفيس، وبتواجد جميع الكوادر الطبية المعنية وتوفر كافة المستلزمات.