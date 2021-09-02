إيران تطالب السويد بتسليم مدنّس القرآن الكريم للدول الإسلامية

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، الحكومة السويدية إلى تسليم منفذ جريمة الاعتداء على القرآن الكريم إلى الأجهزة القضائية التابعة للدول الإسلامية.

وقال خامنئي، في بيان له، إن حادثة الاعتداء على المصحف، مؤامرة وحادثة مريرة وخطيرة، مؤكدا أن جميع علماء الإسلام يدعون إلى إنزال أشد العقاب بحق من نفذ هذه الجريمة، وفق وكالة «سبوتنيك».

وكان العراقي السويدي سلوان موميكا، قد أقدم يوم الخميس الماضي، وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، على الإساءة للقرآن بدعم من الشرطة السويدية.

واستدعى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، سفير السويد إلى وزارة الخارجية، وتم إبلاغه احتجاج طهران على ذلك، وتحميل الحكومة السويدية المسئولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في العالم.

وأشار إلى القرار الأخير الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ضد إهانة القرآن الكريم، واعتبر إعادة الحكومة السويدية السماح بتدنيس القرآن الكريم، استخفافا بقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية.