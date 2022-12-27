أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كروشي عن الفائزين بجائزة الأمم المتحدة المرموقة في مجال حقوق الإنسان لعام 2023.



وشملت قائمة الفائزين مركز حقوق الإنسان "فياسنا"، ومقره بيلاروسيا؛ وجوليان لوسينج من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان من الأردن؛ وجوليو بيريرا من أوروغواي؛ والتحالف العالمي لمنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والحركات الاجتماعية والمجتمعات المحلية.



وتم اختيار الفائزين بالجائزة من قبل لجنة خاصة، حيث بلغت جملة الترشيحات أكثر من 400 ترشيح مقدمين من الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني.



وترأس اللجنة رئيس الجمعية العامة، ويتألف أعضاؤها من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ورئيسة لجنة وضع المرأة، ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وقدم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم للجنة الخاصة.



وسيقام حفل توزيع جائزة 2023 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ديسمبر 2023، كجزء من أنشطة الاحتفال بيوم حقوق الإنسان.



وعن هذه النسخة، أبدى أعضاء اللجنة الخاصة إعجابهم بجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تساهم بعملها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها.



كما أقروا بالدور المهم الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء، وأثنوا على على شجاعتهم وتفانيهم في حين أدانوا بشدة أي محاولات "إسكاتهم وترهيبهم".



وأعرب أعضاء اللجنة الخاصة عن تضامنهم مع من تم اعتقالهم انتقاما لعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ جميع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تصادف ذكراه الخامسة والسبعين هذا العام.



أنشأت الجمعية العامة هذه الجائزة في عام 1966، ومُنحت لأول مرة عام 1968، بالتزامن مع يوم حقوق الإنسان الذي تحييه الأمم المتحدة في 10 ديسمبر، وتُمنح كل خمس سنوات تقديرا للإنجازات في مجال حقوق الإنسان.



وكان من بين الفائزين السابقين جيمي كارتر ونيلسون مانديلا والدكتور دينيس موكويجي وإليانور روزفلت وملالا يوسفزاي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.