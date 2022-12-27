بطريرك الكاثوليك في لبنان يستنكر حرق القرآن: المسيحية بريئة من هذا السلوك

استنكر بطريرك السريان الكاثوليك في لبنان، مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، اليوم السبت، تكرار حرق القرآن والعلم العراقي؛ أمام سفارة العراق في الدنمارك.

وقال في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "تلقّينا بأسف شديد خبر قيام أحد الأشخاص بتكرار فعله الشنيع بحرق القرآن الكريم والعلم العراقي، في تصرُّف يسيء إلى كرامة كلّ الأديان".

وأضاف: "ما يؤسفنا بالأكثر أن هذا الشخص محسوب على الدين المسيحي بالاسم، فيما المسيحية منه براء، لأنّ ربّنا يسوع المسيح علّمنا احترام الآخر والحفاظ على كرامة الجميع أيّاً كانوا وإلى أيّ دين انتموا".

وجدد شجبه وإدانته بـ "أشدّ العبارات لهذه الأفعال الشنيعة"، مناشدا "جميع المسؤولين المعنيين على كلّ المستويات التحرّك السريع لمنع حصول هذه الأفعال، لِمَا لها من إساءة إلى الجميع. كما نؤكّد وجوب العمل الجادّ على نشر ثقافة الوعي والاحترام المتبادل، تعزيزاً لقيم العيش الواحد والوئام والسلام في كلّ مكان".

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترون أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.