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ارتفاع عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي في الهند إلى 26 شخصا


نشر في: السبت 22 يوليه 2023 - 1:08 م | آخر تحديث: السبت 22 يوليه 2023 - 1:08 م

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية بمقاطعة "رايجاد" في ولاية "ماهاراشترا" الهندية إلى 26 شخصا، وذلك بعدما عثرت فرق البحث والإنقاذ اليوم السبت على أربع جثث جديدة تحت الأنقاض.

ونقلت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مسئول بالقوة الوطنية للاستجابة للكوارث قوله: "أن هناك سيدتين من بين القتلى الأربعة الذين تم العثور عليهم"، مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية عن 82 شخصا لازالوا في عداد المفقودين.

وأضافت القناة، أن الانهيار الأرضي تسبب في طمر17 منزلا على الأقل من أصل 48 منزلا في القرية إما كليا أو جزئيا.


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