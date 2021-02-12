صورة جديدة للأمير جورج بمناسبة عيد ميلاده العاشر

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نشر قصر كنسينجتون الملكي البريطاني صورة جديدة للأمير جورج، الذي يتم عامه العاشر، اليوم السبت، والتي التقطتها مصورة البورتريه الشهيرة ميلي بيلكنجتون.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن والدته كيت ميدلتون أميرة ويلز هي مصورة هاوية، وتلتقط العديد من صور العائلة، لكن في عيد ميلاد الأمير جورج، قررت الاستعانة بمحترف موثوق فيه.

وظهر الأمير جورج في الصورة التي التقطت بقلعة وندسور، جالسا على درج القلعة، ويبدو مسترخيا وذراعيه ملتفتان على ركبتيه.

وارتدى الابن البكر للأمير ويليام قميصا ذي مربعات بالألوان الأبيض والأخضر والأزرق، مع سروال تشينو داكن، وحذائين باللون البني.

وأشارت "تايمز" إلى أن بيلكنجتون تتخذ من مقاطعة دورست الإنجليزية مقرا لها، وتتخص في صور التقاط صور الأطفال والعائلات.

وبصفتها صديق لعائلة ميدلتون، التقط صورا "غير رسمية" خاصة للأمير والأميرة في حفل زفافهما عا 2011، ولاحقا وصفت الأمر بـ"علاقة رائعة وحميمية وعائلية".

والتقطت هذا العام أيضًا صورة للأميرة تشارلوت الباسمة وهي تعانق كلب العائلة، والتي نشرت احتفالا بعيد ميلادها الثامن.

كما التقطت بيلكنجتون صور للأمير لويس أثناء جلوسه على كومة عشب فوق عربة يدوية كانت تدفعها والدته.

وكتبت لاحقا: "إنها لا تجسد روح لويس ووجنتيه فحسب بل أيضًا العلاقة التي تربطه بوالدته، والمرح الذي يحظيان به. لا يمكنك سوى الشعور بالبهجة، والحب، والضحك عندما تنظر إلى هذه الصورة".

ومن غير المعروف كيف سيحتفل الأمير جورج بعيد ميلاده، لكنه سيتضمن على الأرجح كعكة خبزتها والدته، بحسب "تايمز".