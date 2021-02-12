 الجيش الروسي يدمر 10 مواقع لقوات كييف على محور زابوروجيا - بوابة الشروق
السبت 22 يوليه 2023 2:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الجيش الروسي يدمر 10 مواقع لقوات كييف على محور زابوروجيا


نشر في: السبت 22 يوليه 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: السبت 22 يوليه 2023 - 1:09 م
أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، تدمير 10 تجمعات للقوات الأوكرانية على محور "زابوروجيا".

وقال مدير المركز الصحفي لقوات "فوستوك" الروسية أوليج تشيخوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "الطيران الحربي الروسي استهدف أكثر من 10 نقاط لتجمعات لقوات كييف في عدة مناطق بمقاطعة زابوروجيا".

وأشار تشيخوف، إلى أن "سلاح المدفعية نجح في إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب مع المسلحين في بلدة ميرني، وصد هجوما أوكرانيا قرب مدينة روبوتينو".

وكان الجيش الروسي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - مواصلة استهداف تحصينات قوات كييف في محيط "بيلوجوروفكا" بإقليم "لوجانسك".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك