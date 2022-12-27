ضابط مخابرات أمريكي سابق: تقسيم أوكرانيا سيخلق صراع داخل الاتحاد الأوروبي والناتو

صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، اليوم السبت، بأن أوكرانيا ستفقد جزءا من أراضيها نتيجة ضم تلك الأراضي إلى بولندا ورومانيا والمجر، وهو ما سينتج عنه صراع داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ريتر على قناة في منصة الـ"يوتيوب" إنه "من المستحيل تجنب حقيقة أن بولندا ستأتي وستأخذ في غرب أوكرانيا، وسيمكن هذا رومانيا من ضم بعض الأراضي. والمجر ستفعل الشيء نفسه"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار ريتر إلى أن تقسيم أوكرانيا سيؤدي إلى صراع داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مضيفا أن "بولندا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، وإذا بدأت بولندا في انتزاع الأراضي من أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى نشوب صراع بين البولنديين وبقية أوروبا وستبدأ أوروبا في الانهيار"، وأكد على أن روسيا لن تتدخل في هذه العملية.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أمس الجمعة، بولندا بأنها تريد التدخل في الصراع في أوكرانيا، وأصدر تعليماته لرئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، لتتبع خططها.