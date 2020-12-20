 تونس.. احتجاز عريس لاتهامه بارتكاب جريمة قتل في ليلة زفافه - بوابة الشروق
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تونس.. احتجاز عريس لاتهامه بارتكاب جريمة قتل في ليلة زفافه

أحمد علاء
نشر في: السبت 22 يوليه 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 22 يوليه 2023 - 11:22 ص

أصدرت السلطات القضائية التونسية، قرارا باحتجاز عريس للاشتباه بتورطه في قتل شاب دهسا بسيارة إثر خلاف نشب بينهما، ليلة زفافه، بعاصمة البلاد.

وقالت إذاعة «موزاييك» المحلية، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس الثانية، أصدرت قرارا بالتحفظ على «عريس» للاشتباه في تورطه ليلة زفافه في قتل شاب دهسا بسيارة إثر خلاف نشب بينهما في محيط إحدى قاعات الأفراح.

وفي حيثيات الواقعة، فإن خلافا نشب بين مجموعتين من الحاضرين إلى حفل الزفاف، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بمحيط قاعة الأفراح، قبل أن يعمد العريس إلى ركوب سيارة، قادها في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة، داهسا أحد الشبان.

وأدت الحادثة إلى وفاة الضحية في عين المكان وإصابة شخص آخر تعرض إلى جروح طفيفة، فيما تقرر التحفظ على العريس بتهمة القتل العمد.


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