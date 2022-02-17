إعلام تركي: البرلمان يعتزم نظر قبول عضوية السويد بالناتو في أكتوبر

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن النظر في طلب السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو» يعتزم طرحه في البرلمان التركي في شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة «حريت» نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اقتراحًا للنظر في طلب السويد لعضوية الناتو سيطرح على البرلمان التركي في أكتوبر.

وكتبت الصحيفة: «أصبح معروفا أن قضية عضوية السويد في الناتو ستعرض على لجنة الشؤون الخارجية (الجمعية الوطنية الكبرى - محرر) في أكتوبر»، مضيفة أن مسألة عضوية السويد في الناتو يمكن أن تتبناها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان باعتبارها إعلان نوايا في أكتوبر، لكن عملية المراجعة في الجمعية العامة ستأخذ في الاعتبار ما إذا كانت السويد تفي بالشروط التي قدمتها تركيا.

وفي الوقت نفسه، وأشارت المصادر إلى أن تفعيل عملية التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا يعتمد كثيرًا على السويد نفسها، بل على ألمانيا وفرنسا.

وتابعت الصحيفة: «السويد ليست دولة وازنة في الاتحاد الأوروبي، بل ألمانيا وفرنسا هما الدولتان الحاسمتان في الاتحاد وسيكون أمرا مرغوبا للغاية وحيويا لهاتين الدولتين أن تنضم السويد تحت ضغط من الولايات المتحدة إلى الناتو وسوف تلبي رغبات تركيا بسهولة وإذا لم يحدث هذا ، فسوف يتخذون خطوات لمنع السويد من الدخول إلى الحلف»، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وكانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، في حين أن كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.