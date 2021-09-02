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عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد هجوم مستطونين على قرية عوريف، الواقعة جنوب نابلس.

وأفاد سكرتير المجلس القروي عادل عامر لـ«وفا»، بأن مستوطنين من مستوطنة «يتسهار» هاجموا مدرسة عوريف وعددا من المنازل بالحجارة، وأن الأهالي تصدوا لهم.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من القرية، عقب تدخل قوات الاحتلال وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين.

كما اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون، دون أن تبلغ عن وقوع إصابات.