الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الدنماركي في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الدنماركي في طهران، عقب الإساءة للقرآن الكريم في كوبنهاجن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه عقب الإساءة للقرآن الكريم في كوبنهاجن، استدعى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون أوروبا الغربية، مجید نیلی احمد آبادي، السفير الدنماركي، جيسبر فار، إلى وزارة الخارجية اليوم السبت، وابلغه احتجاج ايران الشديد على الاساءة للمصحف الشريف.

وقال المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية إن "اضرام النار في (رموز) العقائد لا يمكن تبريره بمفهوم الحرية المقدس، وبالتالي يجب محاسبة الأشخاص الذين أقدموا على ذلك، ويتعين على الحكومات التي تسمح بمثل هذه الأعمال المعادية للثقافة بسلوكها السلبي، ان تكون مسؤولة عن تصرفاتها".

وأبلغ مساعد وزير الخارجية الايراني السفير خلال جلسة الاستدعاء أن حرق الكتب السماوية في أوروبا يعيد إلى الأذهان أجواء القرون الوسطى المظلمة التي كانت تخيم على هذه القارة، وأضاف أن "الصمت على هذه الجرائم الثقافية الفظيعة لن يؤدي سوى الى العنف وتشجيع الارهاب".

وأكد آبادي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب حكومة الدنمارك أن تتخذ إجراءات جادة لمنع تكرار هذه الإجراءات من خلال اتخاذ إجراءات وقائية".

ومن جانبه، اعرب السفير الدنماركي عن أسفه لما حدث من انتهاك حرمة القرآن الكريم في كوبنهاجن، قائلا إن وزير خارجية الدنمارك ادان بوضوح الإساءة للقرآن ووصفه بالعمل الفظيع.

وأکد جيسبر فار أن الحكومة الدنماركية "تنأى بنفسها عن هذه الاستفزازات المخزية التي ليس لها أي غرض سوى خلق الانقسام".