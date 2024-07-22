استطلاع: أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي متشككون إزاء ترشيح شولتس لانتخابات 2025

كشف استطلاع للرأي أن فقط ثلث أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرون أن المستشار الألماني أولاف شولتس يجب أن يكون مرشح الحزب لمنصب المستشار مرة أخرى في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، أن 67% من أعضاء الحزب يرون أن حزبهم سيكون لديه فرصة أفضل لتحقيق نتيجة جيدة مع مرشح آخر لمنصب المستشار.

ويعتقد ثلث أعضاء الحزب أن الحزب سيكون لديه فرص أفضل مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وفي انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مطلع يونيو الماضي، حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي أسوأ نتيجة له ​​في الانتخابات على مستوى ألمانيا بعد حصوله على نسبة 9ر13% من الأصوات.

وشمل الاستطلاع آراء 1001 فرد من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو ما يمثل - وفقا لفورسا - شريحة تمثيلية من أعضاء الحزب.

وبلغ عدد أعضاء الحزب- بحسب بياناته - إجمالا 365 ألفا و190 عضوا مطلع هذا العام. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 8 و12 يوليو 2024، أي بعد اتفاق قادة الائتلاف الحاكم على النقاط الرئيسية في موازنة 2025.