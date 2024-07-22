هونج كونج تقترح حظر مشاهدة الحيتان لتقليل الضرر الذي قد يلحق بها

اقترحت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحماية البيئة في هونج كونج، حظر مشاهدة الحيتان، إلى جانب الحصول على المزيد من الصلاحيات، بغرض التمكن من تبسيط وتسريع عملية إقامة منطقة محظورة لحماية الحيتان التي دخلت المنطقة عن طريق الخطأ.

وذكرت صحيفة "ذا ستاندرد" التي تصدر في هونج كونج اليوم الإثنين، أن ذلك جاء بعد أن نشرت الوزارة ، تقريرا يفيد بأن قاربا كان يسير بسرعة عالية، تسبب في مقتل "حوت بريدي" دخل مياه "ساي كونج" عن طريق الخطأ.

ومن جانبه، أفاد نائب مدير وزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحماية البيئة، باتريك لاي تشوين تشي، بأن هونج كونج ليست مكانا مناسبا لاستراحة الحيتان، مشيرا إلى أن الحيتان إذا دخلت المياه عن طريق الخطأ، فإن ذلك عادة ما يكون بسبب فقدانها الطريق أو معاناتها من مشاكل صحية.