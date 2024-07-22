ماكرون وباخ يزوران القرية الأولمبية

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، اليوم الاثنين، القرية الأولمبية قبل 4 أيام عن افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان باخ، هو من وصل أولا إلى مقر القرية الأولمبية برفقة عدد من مساعديه، حيث طاف في بعض أرجائها، كما تحدث إلى عدد من الرياضيين، واستفسر عن مختلف الخدمات المقدمة قبل أن يستقر به المطاف في المطعم.

وبعد نحو ساعة من ذلك، التحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالقرية الأولمبية، حيث كان في استقباله توني استانجيه، رئيس لجنة تنظيم باريس 2024 وعدد من الرياضيين الفرنسيين.

وتوجه ماكرون، الذي كان يرافقه وزيرة الرياضة في حكومة تصريف الأعمال أميليه ويديا كاستيرا، نحو المطعم، حيث تحدث إلى المسئولة عنه حول ظروف العمل ونوعية الوجبات المقدمة.