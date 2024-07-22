محافظ الأقصر يلتقي أهالي الزينية لاستعراض حلول مشاكلهم

التقى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عددا من أهالي مركز الزينية؛ بهدف الاستماع إلى مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

واستعرض الأهالي، عددا من المشكلات أمام محافظ الأقصر منها عدم استكمال مشروع الصرف الصحي، وضعف المياه، وعدم دخول الغاز الطبيعي للمركز، وعدم وجود نقطة أمنية للشرطة، وعدم وجود وحدة صحية بقرية الصعايدة، وعدم الربط على منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جهته، وجه محافظ الأقصر، مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعرض جدول زمني للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالزينية، موضحا أنه فور الانتهاء من الشروع سيتم البدء في توصيل الغاز الطبيعي للمركز بأكمله، وعقب ذلك ستبدأ خطة رصف الطرق.

وتوجه محافظ الأقصر، بناء على شكوى من أحد المواطنين، إلى منزله للمعاينة حيث تبين انخفاض منسوب منزل المواطن عن الشارع، وتأثر المنزل بالمياه الجوفية التي تجمعت في مدخل المنزل، فوجه بالتدخل الفوري وكسح المياه الجوفية.