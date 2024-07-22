في عام 1961 ضجت الأوساط البريطانية بأشهر فضية جنسية سياسية باسم قضية "بروفومو"، والتي تضمنت علاقة جنسية قصيرة بين جون بروفومو، وزير الدولة للحرب في حكومة هارولد ماكميلان، وبين كريستين كيلر، البالغة من العمر 19 عاما التي كانت تعمل عارضة أزياء.

وبسبب هذه القضية نفى بروفومو كل الادعاءات ويتراجع عنها بعد بضعة أسابيع ويعترف بالحقيقة، وكان ذلك في مارس من العام 1963، وتتسبب الأزمة في أزمة ثقة ويستقيل رئيس الوزراء حينها "ماكميلان"، في أكتوبر من نفس العام عازيا ذلك لأسباب صحية.

وبالرغم من مرور 63 عاما على أشهر فضيحة جنسية سياسية في تاريخ بريطانيا إلا أن الوثائق لا تزال تتكشف حتى يومنا هذا، حتى طالت الأمير الراحل فيليب زوج الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، والذي عاصر هذه الفضيحة.

وكشفت صحيفة "ميل أون صنداي" عن أن الأمير فيليب ورد اسمه في وثائق سرية للغاية لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول قضية بروفومو في أوائل الستينيات.

وقالت الصحيفة، أمس الأحد، إن الوثائق أظهرت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أُبلغ بأن دوق إدنبرة "الأمير فيليب" كان "متورطًا" شخصيًا مع كريستين كيلر وماندي رايس ديفيز، المرأتين اللتين كانتا في قلب الفضيحة الجنسية التي أسقطت الحكومة في الستينيات.

وأضافت الصحيفة أن ملفات من وزارة العدل الأمريكية أظهرت أن المذكرة الحاسمة كتبها جيه إدغار هوفر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، ويمكن الكشف عنها بعد 5 سنوات من البحث من قبل وزارة الداخلية للحصول على وثائق ذات صلة بموجب قوانين حرية المعلومات الأمريكية.

وأردفت الصحيفة أنه في ستينيات القرن الماضي كان وزير الدولة للحرب في بريطانيا جون بروفومو في قلب الفضيحة، حيث أنكر في مجلس العموم في مارس 1963 أن يكون له علاقة جنسية مع راقصة الاستعراض المراهقة كيلر، واضطر إلى الاستقالة بعد أشهر عندما أصبح دليل العلاقة علنيًا.

وذكرت الصحيفة أن الفضيحة كانت ذات تداعيات على الأمن القومي لأن كيلر كانت تضاجع أيضًا الملحق العسكري الروسي يفغيني إيفانوف، على حد قولها.

وفي أعقاب ذلك، اتُهم ستيفن وارد، وهو طبيب عظام يتمتع بعلاقات طيبة، والذي قدم كيلر إلى بروفومو في أحد الحفلات، بالعيش على المكاسب غير الأخلاقية التي حققتها كيلر وصديقتها رايس ديفيز، وقد تناول جرعة زائدة مميتة وتوفي بعد 3 أيام من إدانته.

وفي الوثيقة التي تم الكشف عنها مؤخرا، يقدم توماس كوربالي، وهو رجل أعمال أمريكي متورط في التجسس الصناعي، والذي وافق على إجراء مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي حول صداقته مع وارد، ادعاءات بشأن الأمير فيليب، أبو الملك البريطاني الحالي تشارلز الثالث.

وكشفت الصحيفة أنه في برقية أرسلها هوفر إلى السفارة الأميركية في لندن في 20 يونيو 1963، ورد ما يلي: "صرح كوربالي أيضاً بأن هناك شائعة مفادها أن الأمير فيليب ربما كان على علاقة بهاتين الفتاتين".

وشكلت روابط فيليب بقضية بروفومو قصة رئيسية في مسلسل "The Crown" المعروض على شبكة "نت فلكس" والذي يتناول سيرة العائلة الملكية البريطانية خاصة في عهد زوجته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المؤكد أن الأمير فيليب كان على اتصال بأحد أطراف القضية في عدد من المناسبات، حتى أنه تم رسمه بواسطة فنان في قصر باكنجهام.

-السير أنتوني بلانت أمين متحف الملكة للفنون في قصر باكنجهام

وفي شهادته أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال كوربالي إنه لا يصدق التهم الموجهة إلى وارد.

ومن غير المحتمل أن يكون وارد شريكًا لكريستين كيلر أو صديقتها ماندي رايس ديفيز.

ووجدت كيلر نفسها تعيش مع وارد -في علاقة غير جنسية- سواء في شقته في لندن أو في كوخه الذي يقضيه في عطلات نهاية الأسبوع على أراضي ضيعة كليفدين، موطن الفيكونت الثالث أستور.

وكان ذلك في أحد حفلات حمام السباحة العديدة في كليفدن، حيث قدم وارد كيلر إلى جون بروفومو، وزير الدولة للحرب، وزوجته الممثلة فاليري هوبسون.

وربما كانت الأمور قد استقرت هناك لولا أن كيلر زعم أيضاً أنه نام مع رجل يُدعى يفغيني إيفانوف، الملحق البحري السوفييتي، وهو ما كان يشكل خطراً أمنياً محتملاً.

ومع تزايد انتشار الشائعات حول علاقته الغرامية، شعر بروفومو بأنه ملزم بنفيها أمام مجلس العموم في مارس 1963، وهي الكذبة التي قضت على مصيره، وبعد أن انكشف أمره، استقال في يونيو التالي.

وفي الوقت نفسه، واجه وارد اتهامات من الشرطة بالفساد بسبب ارتباطه بكيلر، ولم تكن كيلر عاهرة ولا "مرافقة"، ولكنها كانت تعيش على كرم الرجال الأثرياء ـ وكانت المواقف آنذاك تتسم بالرقابة.

بعد يومين، ألقي القبض على وارد ووجهت إليه تهمة رسمية تتعلق بالعيش على مكاسب غير أخلاقية، وهي التهمة التي لم يكن هناك أدلة كافية عليها، على الرغم من مدى سخافة وارد.

وكان كيلر قد قضى 4 أشهر ونصف في السجن بتهمة شهادة الزور بعد أن ثبت أنه اتهم رجلاً زوراً بالاعتداء في منزل صديقه.



