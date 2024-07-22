مسلحون يفجرون مدرسة للفتيات في شمال غرب باكستان

أعلن مسئولون في باكستان اليوم الاثنين، أن مسلحين مشتبه بهم فجروا مدرسة للفتيات في شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية، في حادث جديد يستهدف تعليم الإناث.

وتم تفجير المبنى بمواد متفجرة في إقليم شمال وزيرستان، وهو الامر الذي أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الطالبات اللاتي ظل تعليمهن هدفا للإسلاميين لأعوام.

وقال أحد أفراد الشرطة المحلية، ويدعى محبوب خان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مبنى المدرسة تم تفجيره ليلا.

ولم تفد أي تقارير بوقوع خسائر في الأرواح إثر الحادث الذي أسفر عن تحول خمسة فصول دراسية من أصل سبعة، إلى ركام. ويشار إلى أن هناك نحو 255 طالبة مقيدة في تلك المدرسة التي تغلق أبوابها حاليا بسبب العطلة الصيفية.

وأشار خان إلى أن الشرطة بدأت تحقيقات بشأن الحادث بعد جمع أدلة من موقع الهجوم.

جدير بالذكر أن إقليم شمال وزيرستان لطالما كان مقر قيادة لأفراد شبكة القاعدة وحركة طالبان التابعة لها، قبل أن يطردهم الجيش، في سلسلة من الهجمات، منذ عام 2014 .

وكانت حركة "طالبان الباكستانية" وهي جماعة، تتبع نفس النهج الإسلامي المتشدد لحركة "طالبان الأفغانية" ولكن تنظيمها مختلف، قد قصفت مدارس للفتيات في الماضي.