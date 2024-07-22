 مؤرخ يحذر من المعلومات التاريخية المغلوطة: لا تعتمدوا على السينما والإنترنت - بوابة الشروق
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مؤرخ يحذر من المعلومات التاريخية المغلوطة: لا تعتمدوا على السينما والإنترنت

عالم المصريات بسام الشماع
عالم المصريات بسام الشماع

نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 6:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 6:59 ص

قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، إنه وجد معظم الشباب يخطئون في ذكر اسم صلاح الدين الأيوبي، ويقولون "صلاح الدين القليبوبي" بدلاً منه، وبهذا، فإن "القليبوبي" يكون بمثابة جرس إنذار، ويوضح أن الكثير من معلوماتنا التاريخية مغلوطة.

وأوضح الشماع خلال مقابلته ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC، قائلاً: "أوجه نصيحة للجميع بأن لا يعتمدوا على ثلاثة مصادر فقط للتاريخ، وهي السينما والدراما والإنترنت والسوشيال ميديا".

وأضاف: "نصيحتي لصناع الدراما والسينما هي أن يستعينوا بخبراء الآثار لتصحيح المغالطات التاريخية.منوها، إذا كان صانع المحتوى يروي محتوى تاريخياً بشكل كوميدي، فيجب أن يوضح أنه مستوحى وكوميدي".



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