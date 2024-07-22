 إيران: بدء مناورات الإغاثة والإنقاذ والأمن البحري في بحر قزوين اعتبارا من صباح اليوم - بوابة الشروق
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إيران: بدء مناورات الإغاثة والإنقاذ والأمن البحري في بحر قزوين اعتبارا من صباح اليوم

طهران (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 12:19 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 12:19 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم المناورات المشتركة للإنقاذ والأمن البحري في بحر قزوين، بدء المناورات من جانب إيران بالتعاون مع الدول الواقعة على طول بحر قزوين اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم مناورات الإنقاذ والأمن البحري المشترك لعام 2024 في بحر قزوين، الكابتن عباس حسني، القول: "سيتم إجراء هذه المناورات لأول مرة بمبادرة من إيران في بحر قزوين".

كما أشار المتحدث باسم مناورات الإنقاذ والأمن في بحر قزوين إلى المراحل التي تم تصميمها في هذه المناورات وقال: "بناء على الخطط المخططة للوحدات المشاركة في هذه المناورات، سيتم تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ الجوي ونقل المصابين إلى الساحل بطائرات الهليكوبتر وسوف يطلقون النار على أهداف جوية وبحرية".

وأعلن عن التصوير الجوي والاستعراض للوحدات المشاركة في هذه المناورات المشتركة للإنقاذ والأمن في بحر قزوين 2024 كمرحلة أخرى من هذه المناورات، مؤكدا أن "بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة، وعلى هذا الأساس، بالتعاون والإشراف على الدول الساحلية لبحر قزوين، نتطلع إلى زيادة التعاون مع البلدان الاخرى".


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