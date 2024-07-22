اتفاق بين جي إي أيروسبيس ووزارة الطاقة الأمريكية للتعاون في تطوير الجيل التالي من محركات الطائرات

وقعت شركة الصناعات الجوية الأمريكية "جي.إي إيروسبيس" اتفاقا جديدا للتعاون في مجال البحث والتطوير مع مختبر "أواك ريدج" الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بهدف توسيع قدرات الشركة على تصميم الجيل الجديد من تكنولوجيا محركات الطائرات مثل تكنولوجيا "أوبن فان" أو المروحة المفتوحة.

يذكر أنه يُطلق أيضًا على تكنولوجيا "أوبن فان" اسم المحرك الدوار المفتوح، وهو نوع من محركات الطائرات يرتبط من حيث المفهوم بكل من المحرك التوربيني ومحرك المروحة التوربينية، ولكنه يختلف عن كليهما. ويهدف التصميم إلى توفير سرعة وأداء المحرك التوربيني المروحي، مع الاقتصاد في استهلاك الوقود.

وستتعاون "جي.إي أيروسبيس" ومختبر " أواك ريدج " في تطوير قدرات جديدة وحديثة في مجال النماذج المحوسبة المحاكاة. ستساعد خبرات "أواك ريدج" الشركة في إدارة عمليات المحاكاة الكبيرة بصورة أفضل واستخراج المعلومات من هذه المحاكات بصورة أكثر فاعلية، مع دمج أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين فهم النتائج وتبسيط عملية تصور حقائق الفيزياء في النتائج.

وقالت "جي.إي أيروسبيس" إنها تعتزم توظيف أكثر من 600 مهندس خلال العام الحالي، وهو ما يشير إلى استمرار تركيزها على الابتكار لدعم برامج تطوير محركات الطائرات الحالية وتطوير تقنيات الجديدة لمستقبل صناعة الطيران.