جيش الاحتلال يعلن وفاة اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وفاة اثنين من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، بناء على معلومات استخبارية.

وقال عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أبلغنا عائلتي اثنين من المختطفين في غزة بأنهما ليسا على قيد الحياة وأن حماس تحتجز جثتيهما».

وأشار إلى بدء الجهات المعنية التحقيق في ملابسات وفاتهما أثناء احتجازهما لدى حماس، لافتًا إلى أنه مستمر في جمع المعلومات عن كل المحتجزين.

وأمس الأحد، تظاهر مئات الإسرائيليين في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، وذلك عشية مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

ودعا المشاركون في المظاهرة نتنياهو، إلى عدم القيام بالزيارة حتى يوقع على اتفاق لإطلاق سراح 120 محتجزا إسرائيليا لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وكان من بين المتظاهرين أقارب المحتجزين.

وتواجدت في مكان المظاهرة قوات كبيرة من الشرطة تعتزم فض التجمع الاحتجاجي، وفق قناة «كان» الإسرائيلية.

وفي السياق، وقعت مواجهات بين معارضي ومناصري نتنياهو في تل أبيب خلال مظاهرات تطالب بإنجاز الصفقة وإسقاط حكومته.

كما قالت القناة إن مئات الإسرائيليين تجمعوا قبالة مقر إقامة نتنياهو بالقدس، وطالبوه بإبرام صفقة تبادل قبل مغادرته إلى واشنطن، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة.