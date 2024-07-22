وزير العمل الألماني يأمل في فوز كامالا هاريس بسباق الرئاسة الأمريكية

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أعرب وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل عن تأييده السياسي لكامالا هاريس، معبرا عن أمله في أن تتمكن من "الفوز بحملة قوية"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.

وقال هايل إنه يحترم بشدة قرار بايدن، واصفا إياه بأنه "خطوة كبيرة لرجل عظيم حقق الكثير لبلاده وللعالم".

وتابع:"السباق على الرئاسة مفتوح الآن مرة أخرى، وهذا له أيضا أهمية بالنسبة لنا في ألمانيا وأوروبا".

وأكد هايل أن الحكومة الألمانية عملت بشكل جيد أيضا مع إدارة ترامب وتستعد لجميع السيناريوهات.

واستطرد قائلا: "لكن بالطبع، بصفتي ديمقراطي وديمقراطي اجتماعي، فإن تأييدي الشخصي مع كامالا هاريس، وآمل أن تتمكن من الفوز بحملة قوية".

يشار إلى أن هايل موجود حاليا في واشنطن لإجراء محادثات مع القادة السياسيين ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).