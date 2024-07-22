 البحيرة: تحرير 19 مخالفة خلال حملة تموينية للمخابز بكفر الدوار - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2024 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البحيرة: تحرير 19 مخالفة خلال حملة تموينية للمخابز بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:17 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد عبدالعال، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، حملة برئاسة محمد فوزي رئيس الرقابة، وعضوية كامل عمران، استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مخبزا أنتجت خبزا ناقص الوزن، ومخبز للتصرف في 8 شكائر دقيق بلدي، ومخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 مخابز لعدم الإعلان عن سعر رغيف الخبز.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك