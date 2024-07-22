البحيرة: تحرير 19 مخالفة خلال حملة تموينية للمخابز بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد عبدالعال، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، حملة برئاسة محمد فوزي رئيس الرقابة، وعضوية كامل عمران، استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مخبزا أنتجت خبزا ناقص الوزن، ومخبز للتصرف في 8 شكائر دقيق بلدي، ومخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 مخابز لعدم الإعلان عن سعر رغيف الخبز.