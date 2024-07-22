الشرطة النمساوية تعلن مقتل شاب في جبال الألب بسبب صاعقة برق

أعلنت الشرطة اليوم الاثنين، مقتل سائح (22 عاما) في جبال الألب النمساوية، بسبب صاعقة برق.

وكان الشاب النمساوي قد سافر مع والدته وشقيقه أمس الأحد، إلى منطقة شرق تيرول الواقعة في جبال الألب، حيث واجهت الأسرة عاصفة رعدية عنيفة.

وبينما كان أفراد الأسرة يبحثون عن مكان يلجأون إليه تحت نتوء صخري في الجبل، استمر الشاب القتيل في طريقه، وضربته صاعقة برق على ارتفاع نحو 2300 متر فوق مستوى سطح البحر.

وبعد أن مرت العاصفة، وجده شقيقه جثة هامدة. ولم تنجح محاولات إنعاشه، كما لم يتمكن طبيب الطوارئ الذي وصل على متن مروحية، من مساعدة الشاب.

ونقلت مروحية تابعة للشرطة جثة الرجل إلى الوادي.