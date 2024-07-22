باحث في علم المصريات يكشف عن التسمية الصحيحة لطريق الكباش

قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، إنه لا يوجد ما يُسمى بطريق الكباش، وهذه التسمية خاطئة، لافتا إلى أن الاسم الحقيقي هو "طريق الإله" أو "طريق المواكب الدينية" أو "الطريق المواكب المقدسة" والاحتفالات التي تتحرك بين معبدي الكرنك والأقصر.

وأوضح الشماع، خلال مقابلته في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة Etc، أن التماثيل الموجودة على جانبي الطريق تُعرف بـ "كباش"، وتتنوع أشكالها؛ هناك تماثيل على شكل جسد أسد ورأس كبش، وتماثيل على شكل جسد كبش ورأس كبش، وأيضًا تماثيل على شكل جسد أسد ورأس إنسان، وهذه التماثيل تخص الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين.

وأضاف الشماع أن الطريق كان مخصصًا للاحتفال بالأعياد الملكية والعقائدية، مثل عيد "الإبت"، مستشهداً بعبارة هيروغليفية تشير إلى هذا العيد "حب نفر ن إيبت"، وتعني هذه العبارة "العيد الجميل للإبت"، لذا يجب علينا كمصريين أن نستخدم الأسماء والتسميات بشكل صحيح.