بلغاريا تفشل مجددا في تشكيل حكومة في ظل اضطراب سياسي

فشل السياسيون البلغاريون مجددا في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو الماضي، وتواجه البلاد احتمالات إجراء انتخابات جديدة إذا فشلت محاولة ثالثة لتشكيل الحكومة.

ولم يتمكن تحالف "نواصل التغيير" و"بلغاريا الديمقراطية" الذي ينتمي لتيار الوسط من تأمين أغلبية في الجمعية الوطنية المكونة من مجلس واحد في بلغاريا.

وقال نيكولاي دينكوف رئيس الوزراء السابق والعضو في حزب "نواصل التغيير" إنه لا يمكن تشكيل أغلبية مستقرة في البرلمان الحالي، الذي تم انتخابه في يونيو.

كما فشل أيضا التحالف الفائز في الانتخابات الذي يضم حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية "جيرب" واتحاد القوى الديمقراطية في الحصول على الدعم الكافي لانتخاب مرشحه روزين جيليازكوف رئيسا للوزراء.

وكان التحالفان يحكمان بلغاريا بتحالف غير رسمي منذ 2023، إلا أنهما وجها الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة بعد فشلهما في الاتفاق على رئيس وزراء جديد في مارس الماضي.

يذكر أن بلغاريا شهدت إجراء ست انتخابات برلمانية منذ أبريل 2021 .

وأصبح الآن أمام الرئيس رومين راديف سبعة أيام لإصدار التفويض الثالث والأخير لتشكيل حكومة.

وإذا فشل هذا التفويض الأخير، ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، من المرجح أن تكون في الخريف.

وتقوم حكومة مؤقتة بإدارة شؤون البلاد إلى أن يتم تشكيل إدارة جديدة.