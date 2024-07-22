السلطات الأمريكية تحقق في شكاوى من تعطل محركات في سيارات مجموعة ستيلانتس

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة عن إجراء تحقيق في الشكاوى من توقف المحرك عن العمل أثناء السير بسرعة منخفضة في بعض السيارات من إنتاج مجموعة ستيلانتس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب فحص العيوب في الإدارة تلقى 80 شكوى من توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء السير في الشاحنة الخفيفة طراز رام 1800 والسيارة جيب راجنير من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) من إنتاج عام 2022 وما بعده.

من ناحيته قال متحدث باسم المجموعة التي تضم شركات سيارات كرايسلر الأمريكية وفيات الإيطالية وأوبل الألمانية وبيجو ستروين الفرنسية إنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

وبحسب ملخص التحقيق الذي بدأ يوم الجمعة الماضي فإن عدد السيارات التي يمكن أن تعاني من هذا العيب يقدر بحوالي 150 ألف سيارة.

وقالت بعض الشكاوى إن المحرك يتوقف غالبا عند السير بسرعة بطيئة حيث تتحول السيارة إلى وضع الوقوف وتقوم بتشغيل مكبح الطوارئ.

وكانت بعض السيارات تعيد تشغيل المحرك ذاتيا.

يذكر أن المحركات مصدر الشكوى مزودة بنظام هجين بسيط من تطوير شركة فيات كرايسلر أوتوموتيف جروب ويتيح للسيارة وقف تشغيل المحرك جزئيا لتقليل استهلاك الوقود.