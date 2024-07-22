الناتو يعرب عن قلقه إزاء دعم الصين لروسيا في الصراع الأوكراني

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قلقه إزاء الدور الذي تلعبه الصين في دعم روسيا في صراعها ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بكين تشكل "أداة تمكين هامة" في المجهود الروسي، مما يمثل تحولًا كبيرًا في موقف الحلف تجاه الصين.

في بيان مشترك على موقعه الإلكتروني، أكد الناتو أن الصين تلعب دورًا مهمًا في الصراع الروسي. وأوضح الحلف أنه رغم القيود المفروضة على الصادرات الصينية إلى روسيا بموجب العقوبات، إلا أن أشباه الموصلات والأدوات الآلية وأجزاء أخرى صينية أصبحت ضرورية لصناعة الدفاع الروسية، مما يدعم العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى المخاوف المتزايدة للحلف بشأن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا منذ إعلان شراكة "بلا حدود" بين البلدين و"دعمها للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية"، مما يسهم في استمرار الصراع.

ودعا الناتو بكين إلى "وقف كل أشكال الدعم المادي والسياسي للمجهود الحربي الروسي". كما أعرب الحلف عن قلقه إزاء قدرات الصين وأنشطتها المتزايدة في الفضاء، وكرر المخاوف بشأن "الأنشطة السيبرانية الخبيثة" المنسوبة لبكين، والعمليات المختلطة مثل حملات التضليل، والتوسع "السريع" لترسانتها النووية.

قال البيان: "ما زلنا منفتحين على الحوار البناء مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك تعزيز الشفافية المتبادلة بهدف حماية المصالح الأمنية للحلف". وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نعمل على تعزيز وعينا المشترك، وتعزيز قدرتنا على الصمود واستعدادنا، والحماية من التكتيكات القسرية التي تتبعها جمهورية الصين الشعبية ومحاولاتها لتقسيم التحالف".