محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء مستقبل وطن والغرفة التجارية

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، أعضاء حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، بحضور سالم العكش، أمين الحزب بشمال سيناء، ويسري جاسر، أمين تنظيم المحافظة، وأعضاء الحزب.

كما استقبل المحافظ أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، برئاسة عزيز مطر، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس.

بدوره، أكد المحافظ أنه سيبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى العمل على ملفين خلال الفترة المقبلة، وهما التمكين الاقتصادي باعتباره جزءًا من التنمية المستدامة، وملف المساعدات الخاصة بقطاع غزة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.