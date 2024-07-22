تشكيل لجنة تنفيذية بغرفة الملاحة في بورسعيد

اعتمد مجلس إدارة غرفة الملاحة بمحافظة بورسعيد، برئاسه عادل اللمعي، تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة بحضور كل من عادل اللمعي، رئيس المجلس، وخالد عبدالملك إسماعيل، نائب الرئيس، ومحمد علي أبو حشيش، عادل الشرقاوي، ومحمد مصلح، نجلاء إدوار، وأحمد توفيق رزق، عبير لهيطة، الربان طارق شاهين، وعمرو محمد السيد، إيهاب المكاوي، تقي الدين محمود إبراهيم، الربان حسين الشاذلي، والربان عصام داود.

وقال عادل اللمعي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنة عملاً للمادة 6 من صدور قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل رقم 30 لسنة 1999، بشأن التشكيل الجديد لمجلس الغرفة، الذي فاز بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية الماضي، فإنه يدعو أي من المرشحين السبعة المنتخبين الذين وردت أسمائهم في القرار الوزاري رقم 328 لسنة 2024 نقل بحري، أن يتقدم للترشيح وتلا نص القرار الذي بموجبه تم تشكيل المجلس، أن يكون عادل الشرقاوي أمين صندوق الغرفة، ومحمد سعد مصلح، سكرتير عام الغرفة.



وأكد بذل مزيد من الجهد خلال فترة المجلس لزيادة معدل نمو الإقتصاد في الموانئ المصرية بشكل عام، موانئ بورسعيد خاصة، وكذلك النهوض ودفع عجلة الإنتاج بالعمل في موانئ غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعريش، والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية وأعضاء الجمعية العمومية.