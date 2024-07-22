حملة لمتابعة المعديات النيلية في مركز ديرمواس بالمنيا

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أعلن الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمشروع المعديات.

وتفقد أحمد ثابت نائب رئيس مركز ديرمواس، صباح اليوم الاثنين، المعديات النيلية بقرية الحاج قنديل وتل بني عمران، وذلك برفقة أشرف شعبان عضو التفتيش الإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس؛ وذلك للتأكد من تواجد جميع العاملين بالمعدية والتزامهم بواجبهم الوظيفي.

وشدد ثابت على الالتزام بالحمولة المقررة، وعدم التزاحم أثناء ركوب المعدية، مع التشديد على مشرف البرّ بالالتزام بقواعد السلامة العامة المعمول بها في هذا الشأن .

كما تفقدت اللجنة أطقم الإنقاذ ووسائل الحماية المدنية والتأكد من صلاحيتها، ومراجعة التحصيل.

وطالب نائب رئيس المركز بعدم التهاون في تحصيل الأجرة حفاظاً على المال العام للدولة.