كيف تتغلب على العرق المرضي؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تزداد معدلات التعرق طبيعيا لدى الكثيرين بفصل الصيف، بسبب الحرارة والرطوبة.

لكن بعض الأشخاص يعانون من أعراض التعرق الزائد والذي يكون بسبب وراثي أو تناول بعض الأدوية.

والخبر السار، أنه يمكن تخفيف حدة التعرق، باتباع بعض النصائح.

وينقل موقع "ميديكال إكسبرس" شرح شوشانا مورمون أستاذ مساعد للأمراض الجلدية بكلية طب نيويورك، عن ظاهرة العرق الزائد ونصائح التغلب على مشاكله.

وتقول مورمون، إن للعرق المرضي عدة أعراض تميزه ومنها التعرق الشديد عند القيام بأبسط المهمات كالكتابة على الكمبيوتر، مضيفة أن ظهور آثار عرق باستمرار على الجلد وتقشر بعض المناطق منه وليونتها باستمرار أيضا من الأعراض.

وذكرت مورمون، عدة نصائح منها استخدام مضاد التعرق أكثر من مزيل العرق مع رش المضاد عند النوم ليلا حين يكون الجلد جافا.

وأشارت إلى أهمية ارتداء الملابس القطنية التي تساعد على تهوية الجسم للمساعدة في التخلص من العرق وتقليل حدوثه.

وأوضحت أن ارتداء أحذية جلدية تساعد على تهوية القدمين أمر هام؛ نظرا لشدة تعرقها لدى من يعانون التعرق الزائد، وكذلك يفضل تغيير الحذاء بشكل يومي منعا لارتداء أحذية رطبة تزيد التعرق.

وشددت على أهمية معرفة مناطق الجسم الأشد تعرقا وانتقاء قطع قماش قطنية صغيرة لتغطيتها منعا لنشرها لآثار العرق على الثياب.