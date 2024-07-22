 انخفاض مبيعات التجزئة في بولندا خلال يونيو الماضي - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2024 3:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انخفاض مبيعات التجزئة في بولندا خلال يونيو الماضي

وارسو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 3:01 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 3:01 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندي، اليوم الاثنين، تراجع مبيعات التجزئة في البلاد، بصورة غير متوقعة، خلال يونيو الماضي، بعدما ارتفعت في مايو السابق عليه.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4ر4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0ر5% قبل شهر.

وكان من المتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3ر5%.

وارتفعت مبيعات السيارات والدراجات البخارية وقطع الغيار في الشهر الماضي بنسبة 3ر24% على أساس سنوي، وكذلك مبيعات الوقود الصلب والسائل والغازي بنسبة 0ر11%.

من ناحية أخرى، انخفضت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 3ر19%.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك