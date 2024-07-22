انخفاض مبيعات التجزئة في بولندا خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندي، اليوم الاثنين، تراجع مبيعات التجزئة في البلاد، بصورة غير متوقعة، خلال يونيو الماضي، بعدما ارتفعت في مايو السابق عليه.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4ر4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0ر5% قبل شهر.

وكان من المتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3ر5%.

وارتفعت مبيعات السيارات والدراجات البخارية وقطع الغيار في الشهر الماضي بنسبة 3ر24% على أساس سنوي، وكذلك مبيعات الوقود الصلب والسائل والغازي بنسبة 0ر11%.

من ناحية أخرى، انخفضت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 3ر19%.